Королевская семья проигнорировала Меган Маркл и принца Гарри
Об этом пишет таблоид Daily Mirror.
Недавно практически вся королевская семья организовали видеоконференцию в приложении Zoom, чтобы поздравить работников здравоохранения в Международный день медсестер.
Это знаковое в период пандемии смертельного китайского вируса событие объединило самых главных персон британской монархии — всех, кроме принца Гарри и Меган Маркл.
В соцсетях пользователи предположили, что это был демонстративный жест со стороны Елизаветы II.
Журналист Рассел Майерс, который специализируется на "королевских" новостях, заявил, что после такого поступка Меган Маркл и принц Гарри были «глубоко опечалены».
«Они обрели свою свободу, но всё равно им грустно из-за того, что они не смогли принять участие в этом деле. Вся королевская семья собралась ради общей цели. И эта инициатива исходит от королевы, которая призывает всех двигаться единым фронтом», - предположил британский журналист.
Ранее мы сообщали о том, что старшие члены королевской семьи отклонили книгу "В поиске свободы" о жизни Меган Маркл и принца Гарри.
Известно, что в книге Гарри и Меган рассказали о своем знакомстве, о том, как развивались их отношения, но большая часть текста объясняет причины, по которым супружеская пара отказалась от королевских полномочий.
Такие излишние откровения могли стать причиной того, что в Королевской семье отклонили ее как "мыльную оперу". Либо же, напротив, книгу посчитали недостаточно искренней.
Напомним, сбежавших Меган Маркл и принца Гарри настигла ярость Елизаветы II: "есть вероятность, что...".
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