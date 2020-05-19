Королевская семья проигнорировала Меган Маркл и принца Гарри

Об этом пишет таблоид Daily Mirror.

Недавно практически вся королевская семья организовали видеоконференцию в приложении Zoom, чтобы поздравить работников здравоохранения в Международный день медсестер.

Это знаковое в период пандемии смертельного китайского вируса событие объединило самых главных персон британской монархии — всех, кроме принца Гарри и Меган Маркл.

В соцсетях пользователи предположили, что это был демонстративный жест со стороны Елизаветы II.

Журналист Рассел Майерс, который специализируется на "королевских" новостях, заявил, что после такого поступка Меган Маркл и принц Гарри были «глубоко опечалены».

«Они обрели свою свободу, но всё равно им грустно из-за того, что они не смогли принять участие в этом деле. Вся королевская семья собралась ради общей цели. И эта инициатива исходит от королевы, которая призывает всех двигаться единым фронтом», - предположил британский журналист.

Ранее мы сообщали о том, что старшие члены королевской семьи отклонили книгу "В поиске свободы" о жизни Меган Маркл и принца Гарри.

Известно, что в книге Гарри и Меган рассказали о своем знакомстве, о том, как развивались их отношения, но большая часть текста объясняет причины, по которым супружеская пара отказалась от королевских полномочий.

Такие излишние откровения могли стать причиной того, что в Королевской семье отклонили ее как "мыльную оперу". Либо же, напротив, книгу посчитали недостаточно искренней.

Напомним, сбежавших Меган Маркл и принца Гарри настигла ярость Елизаветы II: "есть вероятность, что...".

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