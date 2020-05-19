Робота націоналізованого Приватбанку викликає у клієнтів деякі питання

Зокрема, на тематичному порталі Мінфін з'явився черговий негативний відгук від незадоволеної клієнтки.

Вона обурилася зникненням грошей в момент використання терміналу Приватбанку.

"Поповнювала карту на 600 грн трьома купюрами по 200 грн. Термінал прийняв всі три купюри, зарахував на карту тільки 400 грн, після чого з'явилося попередження, що термінал готівку більше не приймає", - розповіла клієнтка.

Після збою вона одразу звернулася на гарячу лінію Приватбанку і поінформувала співробітника про інцидент, але грошей так і не побачила.

"Не відходячи від терміналу, зателефонувала на гарячу лінію і повідомила про збій терміналу. Пообіцяли повернути після інкасації апарату. На третій день написали в смс, що збою вони не виявили і гроші не повернуть!", - резюмувала вона в своєму негативному відкликання.

"Добрий день! Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про результати Вас повідомлять. З повагою, ПриватБанк, - за шаблоном відреагував на скаргу співробітник державного банку.

Інші клієнти банку в коментарях порекомендували жінці і далі наполягати на поверненні коштів.

"Продовжуйте наполягати на поверненні грошей на картку. Сподіваюся у своїй заявці ви вказали місце розташування терміналу, дату і час проведення операції поповнення, номінал купюри (200грн.), ПІБ та номер картки. Запишіть дату і номер свого звернення на лінію. Зазвичай інкасація підтверджує надлишок грошей і банк зараховує гроші. Орієнтовно на це йде 10 днів. Так що відповідь через три дні це стандартна відмазка", - порадив їй "досвідчений" клієнт.

Нагадаємо, ПриватБанк потрапив в новий гучний скандал, подробиці: "Неможливо зняти гроші".

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