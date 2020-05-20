Популярна модель нижньої білизни Ебігейл Ретчфорд поділилася жарким кадром в ліжку

Фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Модель була абсолютно голою. Вона стояла на колінах на ліжку, яке було застелене червоною шовковою ковдрою. Дівчина прикрила найсмачніші місця червоними простирадлами, але їх все одно було видно. У кадр потрапила частина грудей красуні та її широкі апетитні стегна.

«Нарешті, намагаюсь заснути до першої години ночі сьогодні ввечері. Побажай мені удачі», - підписала знімок зірка.

За дві години її фото зібрало понад 35 тисяч лайків. В коментарях шанувальники стали захоплюватися її красою.

«Абсолютна красуня», «Дуже красиво», «Вау, приголомшлива. Люблю тебе, моя чудова червона королева», «Солодких снів богині», «Так приголомшливо жарко», «Абсолютна досконалість», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ебігейл Ретчфорд поділилася жарким кадром в леопардовому боді. Дівчина сфотографувалася в дуже пікантній позі, засвітивши свої великі сідниці. Зірка нахилилася, показавши свою п'яту точку у всій красі. Доповнили образ аксесуари і яскравий макіяж.

Як відомо, Ретчфорд є однієї з найбільш високооплачуваних моделей купальників і нижньої білизни.

Нагадаємо, що пухнаста Ебі Ретчфорд прикрила неосяжні принади рукою: з таким тілом одяг не потрібен.

Як повідомляла Politeka, Ебі Ретчфорд в прозорій білизні виставила на камеру соромні місця: "Ух, як стирчать".

Також Politeka писала, що соковита Ебі Ретчфорд замість нормальної білизни стягнула пишні форми ниточками: "Настрій грати…".