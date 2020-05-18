Відома модель Ебігейл Ретчфорд показала дуже спокусливий образ, нічого не прикривши

на фото Ебі позує в прозорій білизні, показуючи свої пишні груди. Красуня доповнила образ яскравим макіяжем та розпущеним волоссям. На кадрі Рэтчфорд засвітила зайве у прозорій тканині. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли з'являється безсоння. P. S. Мені подобається це фото, хоча воно трохи розмито, добре", - написала Ебі.

Фанати поставили 25 тисяч лайків і написали кілька коментарів під фото:

"Заради такого контенту я підписався на тебе…", "Прекрасна", "Понеділок - мотивація", "Це прекрасно", "Бачу тебе і мій день завжди краще".

Раніше ми повідомляли, що американська модель Ебігейл Рэтчфорд порадувала шанувальників, з'явившись перед камерою в прозорій білизні.

«Настрій грати в одягалки», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Рэтчфорд позує в прозорій білизні, демонструючи елегантні вигини. Як можна помітити, модель перефарбувала волосся у білий колір, а на голові у неї видніється рожевий капелюх.

Повідомлялося, що відома модель Ебігейл Рэтчфорд заінтригувала прихильників видом в одній білизні в сіточку.

На цей раз модель вирішила похвалитися гарячим видом в тонкій напівпрозорій білизні, ледь прикривав її фігуру. Схоже, дівчина знає, як вдало привернути до себе увагу аудиторії в соціальній мережі Instagram.

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