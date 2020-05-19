Популярна турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка прославилася завдяки ролі в серіалі «Величне століття», кардинально змінила образ

Свіжі фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімках Узерлі була з темним волоссям, хоча в звичайному житті вона була блондинкою або руденькою. Актрисі зробили яскравий макіяж, який змінив її до невпізнання. Вона була одягнена в різні наряди. І кожен був відвертішим попереднього. Узерлі засвітила свої стрункі ніжки і пишні груди, які заховала у відверте декольте.

За кілька годин пост актриси зібрав понад 70 тисяч лайків. В коментарях шанувальники залишили їй масу компліментів і похвалили її новий образ.

«Все добре виглядає», «Я так люблю тебе», «Вау», «Дєтка», «Ти гарно виглядаєш, як завжди», «Моя дівчинка», «Бомба», «Ти зіпсувала себе», «Супер луки! Все це вам до лиця!!!», «Краса», «Моя солодка Барбі», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі показала всю свою сім'ю. Актриса поділилася архівним знімком, на якому можна побачити її маму, сестру і братів. Сама Узерлі на фото виглядала дуже молодою. Ймовірно, це фото було зроблено до зйомок у серіалі.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі вбила ніжним образом в легкому платті: від Роксолани не залишилося й сліду.

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі вразила видом в реальному житті, зірку не впізнати: "Як в американських фільмах".

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