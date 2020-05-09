Німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка прославилася на весь світ, зігравши Роксолану в серіалі «Величне століття», показала, як виглядає в повсякденному житті

Вона опублікувала свіжі фотографії на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Красуня була одягнена в легке плаття, прикрашене квітами. На її обличчі практично не було макіяжу, але були помітні результати уколів краси, які робила собі актриса. Узерлі задумливо дивилася вдалину. Варто відзначити, що актриса дуже змінилася і вже не схожа на ту дівчину, яка грала в серіалі.

Незважаючи на це, вона все ще дуже популярна. За 20 хвилин її пост зібрав майже 30 тисяч лайків, а в коментарях їй залишили масу компліментів.

«Люблю вас», «Красуня», «Мер'єм ти найкраща, я тебе дуже люблю», «Наша Хюррем», «Ти найкраща», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі поділилася фото, де вона з'явилася в розкішному платті. Зірка сиділа на сходах, заворожуюче дивлячись у камеру. Актриса була без взуття, що зробило кадр ще пікантніше.

Також нещодавно зірка поділилася фото в стилі «Величного століття». Красуня дивилася в кадр і намагалася повторити свій серіальний образ у сучасному одязі.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі засвітила чарівні ніжки в екстремальному міні: ідеальний ракурс.

Як писала Politeka, Мер'єм Узерлі з «Величного століття» зачарувала новим образом на пляжі: «Принцеса Хюррем».

Також Politeka писала, що зірка «Величного століття» вразила ангельським образом у відвертій сукні: навіть Хюррем позаздрить.