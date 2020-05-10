Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала всю свою сім'ю

На кадрах можна побачити Мер'єм в легкому платті з невеликим декольте, яка стоїть праворуч від мами Урсула Узерлі в чорному вбранні. Зліва від неї варто сестра актриси - Джанан, яка була в джинсах і рожевій кофтинці. По краях можна побачити синів Урсула. Все сімейство усміхалося і позувала для фото. Кадри вийшли ніжними і сімейними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Рай кладіть під ногами ваших матерів. Фото: наша мама з усіма чотирма дітьми. Спасибі нашій мамі за те, що вона найкраща з усіх, що ми могли коли-небудь побажати. Ми не можемо бути з тобою, але наші серця з тобою. Щасливого Дня матері", - написала Узерлі.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали безліч захоплених коментарів:

"Я так сильно тебе люблю. Нехай Бог благословляє вас і вашу родину", "З Днем Матері", "Дуже гарно".

Раніше ми повідомляли, що німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі показала, як виглядає в повсякденному житті.

Красуня була одягнена в легке плаття, прикрашене квітами. На її обличчі практично не було макіяжу, але були помітні результати уколів краси, які робила собі актриса. Узерлі задумливо дивилася вдалину. Варто відзначити, що актриса дуже змінилася і вже не схожа на ту дівчину, яка грала в серіалі.

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