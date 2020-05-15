36-річна турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, яка стала мегапопулярною після участі в серіалі "Величне століття", приголомшила фото з прогулянки

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала разом зі своєю шестирічною донькою Ларою Джеміне.

Мер'єм разом з дівчинкою прогулювалися по тротуару на жвавій вулиці. Актриса була в темно-червоному шкіряному пальто, картатому шарфі, чорних колготках і такого ж кольору черевиках, а також з сонцезахисними окулярами. А маля вбралася в червону картату сукню, джинсову курточку й світлу панамку. При цьому дівчинка каталася на самокаті.

Судячи з щасливими посмішками обидві красуні були невимовно раді провести разом час.

"маленька прогулянка з моєю найбільшою любов'ю ❤️👭❤️ момент кохання на свіжому повітрі sintime 💕", - підписала кадри Узерлі.

Менш ніж за годину, пост зібрав майже 60 000 лайків, а також безліч захоплених коментарів.

"Дуже красива 😍"

"Мер'єм,ви з дочкою 🔥🔥🔥"

"Дуже красиво❤❤❤"

"Як кадр з фільму😍"

"Моя любов😘"

"Фото як в американських фільмах😊👍"

Раніше ми повідомляли, Мер'єм збентежила жарким знімком. Дівчина, ніби припорошена піском, з незвичайним вінком на голові зухвало подивилася в камеру своїм вогняним поглядом.

«Улюблені Мальдіви, сумую за вами», - актриса підписала знімок.

«Як красиво», «Така краса!!! Мер'єм, ти завжди виглядаєш чудово, ти це розумієш?», «Прекрасна», «Я нічого не можу написати. Тому що немає слів, щоб описати вашу красу», «Ти вкрала моє серце. Запрошую провести декілька днів на пляжі на півдні Албанії», - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі повторила образ Роксолани в реальному житті: "Справжня Хюррем".

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі з «Чудового століття» вразила розкішним чином в звичайному житті: «Королева».

Також Politeka писала, як сьогодні виглядає Мер'єм Узерлі та інші красуні Чудового століття: "Роксолана вже не та"