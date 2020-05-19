Курс американської валюти пробиває чергове "дно"

Як передає Politeka.net, про це йдеться у свіжому курсі валют, який був опублікований Національним банком України.

Так, державний регулятор у черговий раз вирішив опустити курс долара.

Згідно свіжому курсом валют на 19 травня, НБУ опустив курс долара до мінімуму за два останніх місяці, зміцнивши гривню на 6 копійок.

В останній раз курс був нижче 17 березня - 26,5249 гривень за один американський долар. Після цього курс злетів вище 28 гривень, а з початку квітня плавно опускається.

НБУ встановив офіційні курси валют на 19 травня на наступному рівні:

– 100 американських доларів – 2657,1 гривень (-0,067 грн)

– 100 євро – 2879,10 гривень (+0,0233 грн).

Що стосується курсу на міжбанківському валютному ринку, то там американська валюта подешевшала на 4 копійки до 26,59 грн/$.

Курс євро, в свою чергу, у продажу виріс на 2 копійки до 28,87 гривень за євро.

Також ми раніше попереджали, що долар може піти на дно. За словами фінансового експерта Михайла Кухара, до кінця року курс американської валюти протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп за один долар.

Фахівець упевнений, що подібний сценарій реальний за умови, що Національний банк не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 грн/$ на майбутні літо і осінь.

"Сподіваюся, до цього не дійде. Помилки минулого року, коли таким чином придушили експортне та промислове виробництво на 7-10%, сподіваюся, будуть враховані", заявив аналітик у спілкуванні з журналістами.

Нагадаємо, НБУ різко змінив курс валют, долар і євро синхронно летять на дно: чого чекати в обмінниках.

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