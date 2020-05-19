Курс американської валюти пробиває чергове "дно"
Як передає Politeka.net, про це йдеться у свіжому курсі валют, який був опублікований Національним банком України.
Так, державний регулятор у черговий раз вирішив опустити курс долара.
Згідно свіжому курсом валют на 19 травня, НБУ опустив курс долара до мінімуму за два останніх місяці, зміцнивши гривню на 6 копійок.
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В останній раз курс був нижче 17 березня - 26,5249 гривень за один американський долар. Після цього курс злетів вище 28 гривень, а з початку квітня плавно опускається.
НБУ встановив офіційні курси валют на 19 травня на наступному рівні:
– 100 американських доларів – 2657,1 гривень (-0,067 грн)
– 100 євро – 2879,10 гривень (+0,0233 грн).
Що стосується курсу на міжбанківському валютному ринку, то там американська валюта подешевшала на 4 копійки до 26,59 грн/$.
Курс євро, в свою чергу, у продажу виріс на 2 копійки до 28,87 гривень за євро.
Також ми раніше попереджали, що долар може піти на дно. За словами фінансового експерта Михайла Кухара, до кінця року курс американської валюти протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп за один долар.
Фахівець упевнений, що подібний сценарій реальний за умови, що Національний банк не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 грн/$ на майбутні літо і осінь.
"Сподіваюся, до цього не дійде. Помилки минулого року, коли таким чином придушили експортне та промислове виробництво на 7-10%, сподіваюся, будуть враховані", заявив аналітик у спілкуванні з журналістами.
Нагадаємо, НБУ різко змінив курс валют, долар і євро синхронно летять на дно: чого чекати в обмінниках.
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