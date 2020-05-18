Известная модель Playboy мексиканского происхождения Кассандра Сьенега вновь сразила наповал поклонников своими формами

Об этом пишет Politeka.net.

Очередной нескромный снимок звезда, которую в сети знают под псевдонимом CJ SPARXX, опубликовала в своем микроблоге Instagram.

На ярком фото звезда Playboy Кассандра Сьенега предстала в маленьком синем мини-бикини, который лишний раз подчеркнул ее огромный бюст.

"Вчера на моем сайте появился новый собственный набор микро-бикини Спасибо за всю любовь...", - подписала модель откровенный снимок.

Отметим, что фото сделано на крыше одной из высоток.

За час нескромная публикация Кассандры Сьенеги собрала более 8500 лайков и восторженных комментариев от преданных фанатов.

"О боже, какое замечательное горячее тело у тебя, чертовски сексуально, невероятно", "Ваша одежда идеально выглядит", "Я люблю тебя", "Очень роскошно", "Невероятно!", "Очень гарячо", "Ты выглядишь потрясающе, как всегда красива", "Чертова девушка просто безупречна", "Очень красивая и сладкая девушка", - написали фанаты под снимком CJ SPARXX.

Ранее мы рассказывали, как раскаленная Кассандра Сьенега из "Playboy" расставила ноги в крохотном бикини.

На снимке модель предстала в маленьком оранжевом бикини, которое подчеркнуло ее сочную грудь. Лифчик растянулся по "расплывшейся" груди, и, казалось, что еле на ней держится. Придавали пикантности образу тонкие бретельки.

Трусики звезда натянула выше бедер, чтобы подчеркнуть их округлость. Кассандра растянула ноги, слегка выгнувшись.

Накаченные ножки, тонкая талия и красивый пресс - то, от чего нельзя отвести взгляда.

Пользователи сети писали, что Кассандра всегда великолепна, а ее тело достойно только комплиментов.

Напомним, что раздетая Кассандра Сьенега показала, как получает удовольствие: "Конфетка".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" повертела бедрами в бесстыжем бикини: "Огненная красотка".

Также Politeka писала, что жгучая Кассандра Сьенега из "Playboy" расставила ноги в прозрачном платье без белья: "Жарища".