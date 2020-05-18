Стало відомо, що може серйозно вплинути на курс долара по завершенню карантину

Про це в коментарі журналістам розповіла аналітик Галина Хейло, передає РБК.

За її словами, зняття обмежувальних заходів ніяк не вплине на курс долара по відношенню до гривні, але не варто забувати про інші фактори.

"Вихід з карантину не особливо вплине на курс. Швидше за все на коливання курсу можуть вплинути інші фактори: політична нестабільність, яку можуть викликати протести через спад економіки і тоді курс зросте, і виділення траншу від МВФ", - попередила Хейло.

Як нагадує експерт, Україна виконала умови МВФ для отримання траншу, тому курс долара, ймовірно, може знизитися.

"Основні вимоги МВФ - це закон про обіг землі і "антиколомойський" закон - виконані, тоді курс може відреагувати незначним зниженням", - додала аналітик у спілкуванні з журналістами.

Раніше Яків Смолій розповів, що буде з курсом долара після завершення карантину. Він запевняє, що не варто очікувати серйозних коливань курсу долара по відношенню до гривні по закінченню обмежувальних заходів через китайський вірус.

У НБУ, як розповідає Яків Смолій, не очікують, що після завершення карантину українці масово побіжать скуповувати американську валюту.

"Хоча попит залишатиметься ще достатньо пригніченим, ми очікуємо деякого збільшення споживання, якщо порівняти з карантином, а не збільшення валютних накопичень або валютних операцій", - пояснив Смолій.

Також ми попереджали, що долар може піти на дно. За словами експерта Михайла Кухара, до кінця року курс американської валюти протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп за один долар.

Фахівець упевнений, що подібний сценарій реальний за умови, що Національний банк не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 грн/$ на літо і осінь.

"Сподіваюся, до цього не дійде. Помилки минулого року, коли таким чином придушили експортне та промислове виробництво на 7-10%, сподіваюся, будуть враховані", заявив аналітик.

Нагадаємо, НБУ різко змінив курс валют, долар і євро синхронно летять на дно: чого чекати в обмінниках.

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