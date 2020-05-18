Стало известно, что может серьезно повлиять на курс доллара по завершению карантина

Об этом в комментарии журналистам рассказала аналитик Галина Хейло, передает РБК.

По ее словам, снятие ограничительных мер никак не повлияет на курс доллара по отношению к гривне, но не стоит забывать о других факторах.

"Выход из карантина не особо повлияет на курс. Скорее всего на колебания курса могут повлиять другие факторы: политическая нестабильность, которую могут вызвать протесты из-за спада экономики и тогда курс вырастет, и выделения транша от МВФ", - предупредила Хейло.

Как напоминает эксперт, Украина выполнила условия МВФ для получения транша, поэтому курс доллара, вероятно, может снизиться.

"Основные требования МВФ - это закон об обороте земли и "антиколомойський" закон - выполнены, тогда курс может отреагировать незначительным снижением", - добавила аналитик в общении с журналистами.

Ранее Яков Смолий рассказал, что будет с курсом доллара после завершения карантина. Он уверяет, что не стоит ожидать серьезных колебаний курса доллара по отношению к гривне по окончанию ограничительных мер через китайский вирус.

В НБУ, как рассказывает Яков Смолий, не ожидают, что после завершения карантина украинцы массово побегут скупать американскую валюту.

"Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы ожидаем некоторого увеличения потребления, если сравнить с карантином, а не увеличение валютных накоплений или валютных операций", - пояснил Смолий.

Также мы предупреждали, что доллар может уйти на дно. По словам эксперта Михаила Кухара, до конца года курс американской валюты продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп за один доллар.

Специалист уверен, что подобный сценарий реален при условии, что Национальный банк не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 грн/$ на лето и осень.

"Надеюсь, до этого не дойдет. Ошибки прошлого года, когда таким образом подавили экспортное и промышленное производство на 7-10%, надеюсь, будут учтены", — заявил аналитик.

Напомним, НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро синхронно летят на дно: чего ждать в обменниках.

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