Звезда Victoria's Secret Жизель Оливейра продолжает поддерживать связь с фанатами на карантине

Об этом пишет Politeka.net.

Новое жаркое фото всемирно известная модель Жизель Оливейра опубликовала в своем микроблоге Instagram.

Яркий снимок, на котором звезда Victoria's Secret позирует в одном купальнике, был сделан летом 2019 года.

На опубликованном фото можно увидеть, как Жизель Оливейра, стоя на падлборде в воде на фоне заката, позирует в нежном красном купальнике.

"Лето 2019 года. Я наконец-то научилась стоять на падлборде", - подписала известная модель публикацию в своем личном микроблоге Instagram.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию звезды Victoria's Secret и восхитились ее идеальной фигурой, оставив десятки восторженных комментариев.

"Вау, вот это кадр", "Какое сочное фото", "Какая красивая", "Нереальная", "Это просто мечта", "Удивительное небо", "Великолепное фото", - написали они под снимком Жизель Оливейры.

Ранее мы рассказывали о том, что Жизель Оливейра воспользовалась хорошей погодой и улеглась на шезлонг, греться на солнышке. Модель выбрала для отдыха яркий малиновый купальник, который подчеркнул ее красивую грудь и тонкую талию.

Кроме этого, недавно модель поделилась фото, на котором она была одета в обтягивающий черный комбинезон с голой спиной. Костюм из трикотажной ткани обтянул прелести звезды.

Напомним, что Жизель Оливейра втиснула сладкие места в тесный корсет: «Ух, горячо».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра понежилась на солнце, оголив самое вкусное место: «Ангел».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра показала топ соблазнительных спортивных образов: «Ну богиня же!».