Українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, похвалилася стрункою фігурою в крихітному купальнику
Схоже, ця дівчина нікого не залишає байдужим. Багато хто вважають її красивою завдяки численним пластичних операцій, інші ж критикують її за тією ж причини. Є й ті, хто називають Олену Омович української Кім Кардашьян.
Курс долара в зоні ризику, українців приголомшили новим прогнозом: "В найближчі місяць-півтора..."
Без ліфчика: 67-річна екс-дружина Петросяна переплюнула Пугачову, фото зухвалості
Розрахунок пенсій по-новому: у Пенсійному фонді терміново повідомили про важливий нюанс
Оголена фітнес-тренер Усманова розбурхала сміливим кадром в ліжку з чоловіком: «Гаряче»
На нових фото дівчина з легкістю підтверджує це – вона і правда виглядає схоже завдяки загорелому тілу і форм, які собі зробила. У світлому купальнику Олена виглядає дійсно незвично і зухвало.
При цьому зовсім недавно вона була звичайною дівчиною з гарними рисами обличчя і ідеальної стрункою фігурою — при зрості 170 см вага не виходив за рамки 45 кг.
До цього дівчина похвалилася видом у спортивному способі, однак доповнила свій костюм укороченим топом, який ледь прикрив постать Олени без білизни.
Фанати не були байдужі і досить бурхливо відреагували на нові кадри на сторінці в соціальній мережі Instagram. Багато захоплювалися дивно стрункою фігурою зірки.
«Краса😍», «Суперський костюм 🔥», «Чудовий», «Чарівний», «Ви чарівниці😘», «Карколомний», «Ви кращі ❤», «Приголомшливий», «ВАУ ! Шикарні речі», «Безумовно класний 🌸🌸🌸», «Вишукано виглядає», «Колір супер 🔥», «Дуже красиво виглядає», «Очманілий топ 🔥», «Він вражаюче виглядає».
Нагадаємо, що Олена Омович в мереживній білизні змусила червоніти всіх: жаркі фото.
Як повідомляла Politeka, Омович спустила штани, показавши свої принади у всій красі: жаркі кадри.
Також Politeka писала, що Омович показала, як виглядала до пластики, без грудей і губ