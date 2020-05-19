Українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, похвалилася стрункою фігурою в крихітному купальнику

Схоже, ця дівчина нікого не залишає байдужим. Багато хто вважають її красивою завдяки численним пластичних операцій, інші ж критикують її за тією ж причини. Є й ті, хто називають Олену Омович української Кім Кардашьян.

На нових фото дівчина з легкістю підтверджує це – вона і правда виглядає схоже завдяки загорелому тілу і форм, які собі зробила. У світлому купальнику Олена виглядає дійсно незвично і зухвало.

При цьому зовсім недавно вона була звичайною дівчиною з гарними рисами обличчя і ідеальної стрункою фігурою — при зрості 170 см вага не виходив за рамки 45 кг.