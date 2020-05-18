Меган Маркл і принц Гаррі дуже давно запланували свою "втечу" з Букінгемського палацу

Про це пише таблоїд DailyMail.

За інформацією журналістів, колишні герцоги з самого початку своїх відносин планували дуже багато подорожувати по світу.

Більш того, Меган Маркл і принц Гаррі не збиралися прив'язувати себе до виконання королівських обов'язків.

Гучну заяву зробила королівський експерт Кеті Ніколл. За її словами, колишні герцоги вже давно вирішили стати "бродячими королівськими родичами".

"Коли вони були ще на етапі залицяння, Гаррі розповів другові про те, що вони з Меган хочуть подорожувати по світу, і це буде їх метою", - заявила вона.

Як стверджує Ніколл, в даний момент Меган Маркл і Гаррі "не хочуть застрявати в одному місці" і хочуть змінити ситуацію на світовій арені".

Принц Гаррі, у свою чергу, поки не задоволений нинішнім життям: він відчуває себе "трохи не у керма", оскільки в Каліфорнії залишився без друзів і роботи.

"Гаррі зараз сумує за структурою свого життя. У нього немає друзів в Лос-Анджелесі, крім Меган, і у нього немає роботи", - резюмувала королівський експерт.

Раніше ми повідомляли про те, що старші члени королівської сім'ї відхилили книгу "У пошуках свободи" про життя Меган Маркл і принца Гаррі.

Відомо, що у книзі Гаррі і Меган розповіли про своє знайомство, про те, як розвивалися їхні стосунки, але більша частина тексту пояснює причини, за якими подружня пара відмовилася від королівських повноважень.

Такі зайві одкровення могли стати причиною того, що в Королівській родині відхилили її як "мильну оперу". Або ж, навпаки, книгу вважають недостатньо щирою.

Нагадаємо, втекли Меган Маркл і принца Гаррі охопила лють Єлизавети II: "є ймовірність, що...".

Як повідомляла Politeka, спливли пікантні деталі бурхливої молодості Меган Маркл: "під час зйомок Форс-мажорів...".

Також Politeka писала, що Меган Маркл і принц Гаррі звернулися до психіатра: "боляче дивитися", подробиці і фото.