Меган Маркл и принц Гарри очень давно запланировали свой "побег" из Букингемского дворца

Об этом пишет таблоид DailyMail.

По информации журналистов, бывшие герцоги с самого начала своих отношений планировали очень много путешествовать по миру.

Более того, Меган Маркл и принц Гарри не собирались привязывать себя к выполнению королевских обязанностей.

Громкое заявление сделала королевский эксперт Кэти Николл. По ее словам, бывшие герцоги уже давно решили стать "бродячими королевскими родственниками".

"Когда они были еще на этапе ухаживаний, Гарри рассказал другу о том, что они с Меган хотят путешествовать по миру, и это будет их целью", - заявила она.

Как утверждает Николл, в данный момент Меган Маркл и Гарри "не хотят застревать в одном месте" и хотят изменить ситуацию "на мировой арене".

Принц Гарри, в свою очередь, пока не доволен нынешним образом жизни: он чувствует себя "немного не у руля", поскольку в Калифорнии остался без друзей и работы.

"Гарри сейчас скучает по структуре своей жизни. У него нет друзей в Лос-Анджелесе, кроме Меган, и у него нет работы", - резюмировала королевский эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что старшие члены королевской семьи отклонили книгу "В поиске свободы" о жизни Меган Маркл и принца Гарри.

Известно, что в книге Гарри и Меган рассказали о своем знакомстве, о том, как развивались их отношения, но большая часть текста объясняет причины, по которым супружеская пара отказалась от королевских полномочий.

Такие излишние откровения могли стать причиной того, что в Королевской семье отклонили ее как "мыльную оперу". Либо же, напротив, книгу посчитали недостаточно искренней.

Напомним, сбежавших Меган Маркл и принца Гарри настигла ярость Елизаветы II: "есть вероятность, что...".

Как сообщала Politeka, всплыли пикантные детали бурной молодости Меган Маркл: "во время съемок Форс-мажоров...".

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