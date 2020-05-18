Відомі українські співачки Камалія і Наталя Могилевська засвітилися разом

На фото Могилевська позувала в червоній сукні зі стразами. Образ Наталія доповнила фатиновой накидкою і великими кільцями на руці. Камалія стояла поруч у синьому платті з бездонним декольте. Красуні посміхалися на камеру і позували для фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чудова матуся проекту "Танці з зірками" Камалія, яка завоювала серця українок своєю простотою і щирістю, яка так рідко зустрічається серед людей успішних і заможних. Ти молодець! Щирий і прекрасна людина. Я бажаю тобі щастя і здоров'я дітей!", - написала Могилевська під фото.

Фанати поставили майже 2500 лайків і написали кілька коментарів:

"Багато про неї чув, але як то хітів жодного не пригадаю", "Така весела і сонячна, аж світишся. Супер Наташ, молодець", "Ой, а що з Камалією случичлось", "Які гарні!!! Співає Камалія, чи танцює?", "Крім простоти і щирості вона ще й дуже не вихована".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська співачка Наталя Могилевська порадувала шанувальників і блиснула бездоганним тілом на концерті.

«Я мріяла жити на сцені. Як же я тепер сумую за нею! P. S. Вітаю з нашими першими кроками до свободи. Сподіваюся, до літа все закінчиться», - йдеться в повідомленні.

Повідомлялося, що українська співачка Наталія Могилевська висловилася про те, чому працювати в шоу-бізнесі за контрактом досить важко.

Так, в спеціальному інтерв'ю в шоу Потапа і Позитиву 2POPODCAST Наталя Могилевська розповіла, чому припинила продюсерську діяльність, а також, чим складний контракт у світі шоу-бізнесу.

Нагадаємо, Могилевська позбулася ліфчика і блиснула бездоганним тілом на концерті

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