44-летняя украинская певица Наталья Могилевская похвасталась невероятной фигурой

В форму певица смогла вернуться совсем недавно, когда в третий раз приняла участие в проекте «Танці з зірками». На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала свежий снимок с выступления, передает Politeka.net. На фото Могилевская одета в короткое платье, которое оголяет ее стройные ножки. У платья огромный вырез, благодаря которому певица продемонстрировала своим поклонникам пышную грудь. Звезда как будто заново родилась и смотрится на сцене как юная артистка.

«Дорогие мои, какую песню из концерта больше всего ждете? 10 мая в 22:40 фееричное шоу #ЯЗавелась», - подписала Могилевская свой пост.

В комментариях поклонники стали обсуждать, какую песню хотят услышать больше всего. Кроме этого, фанаты оставили Наталье множество комплиментов по поводу ее внешности.

«Выражение лиц огонь», «Ты невероятная», «Красотка», «Я тоже завелся», «Наташа, вы прелесть», «Наталья, все песни в вашем исполнении великолепны», - пишут пользователи сети.

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Ранее мы писали, что Наталья Могилевская поделилась видеоклипом на хит "Оторваться от земли" в новой джазовой интерпретации. Для ролика артистка выбрала длинное белое платье с блестками и почти до неприличия высоким разрезом и огромным декольте.

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Сьогодні ввечері на телеканалі "1+1" і на моєму каналі YouTube в рамках музичного марафону домашніх виступів артистів «Ти не один» відбулася прем'єра легендарного хіта "Відірватись від землі" в новій джазовій інтерпретації. Це не випадковий експеримент, а перший сингл з майбутнього Lounge edition альбому «Любов — то велика сила», вихід якого запланований в цьому місяці. Саме режим самоізоляції на карантині став для мене переосмисленням себе і своєї творчості. 24 години я займалася творчістю. Такою мене ще не бачили ніколи. Я приготувала нових пісень, нових образів, подивилася на свої старі пісні по іншому. Світ змінюється, і карантин змусив мене переосмислити творчість і життя в цілому. Цей альбом — суцільна насолода для душі. До нього я готую , зокрема грандіозний арт-проєкт, креативним продюсером якого став режисер Герман Ненов. Нова я, нова команда, нові fashion образи. Мріяти, планувати і готувати щось нове - це найкращій засіб подолати кризу. Я дуже вдячна Вадиму Лісиці за те що запропонував мені записати його саме таким. Цей альбом найкраще наше враження від багаторічної співпраці. Хочу подякувати всім, хто приймав участь в благодійному марафоні на підтримку лікарів та в створенні цього номеру! Дуже вдяча неймовірно талановитій Ладі Косинець @ladakasynets , також Антону Пильноватих @anton_pilnovatykh та танцівникам, які відгукнулися, зокрема відомому учаснику проекту "Танці з зірками" Віталію Загоруйко @zagoruikovitalii. #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #відірватисьвідземлі #loungeedition #музыкальныймарафон #тинеодин

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Напомним, что Могилевская без стеснения задрала ногу и прыгнула на молодого красавчика: самый горячий кадр.

Как сообщала Politeka, Могилевская в прозрачном наряде пустилась во все тяжкие и поразила откровением: «как сумасшедшая».

Также Politeka писала, что Могилевская избавилась от лифчика и прикрыла свое бесстыдство белым пиджаком: "Так хочется...".