44-летняя украинская певица Наталья Могилевская похвасталась невероятной фигурой

В форму певица смогла вернуться совсем недавно, когда в третий раз приняла участие в проекте «Танці з зірками». На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала свежий снимок с выступления, передает Politeka.net. На фото Могилевская одета в короткое платье, которое оголяет ее стройные ножки. У платья огромный вырез, благодаря которому певица продемонстрировала своим поклонникам пышную грудь. Звезда как будто заново родилась и смотрится на сцене как юная артистка.

«Дорогие мои, какую песню из концерта больше всего ждете? 10 мая в 22:40 фееричное шоу #ЯЗавелась», - подписала Могилевская свой пост.

В комментариях поклонники стали обсуждать, какую песню хотят услышать больше всего. Кроме этого, фанаты оставили Наталье множество комплиментов по поводу ее внешности.

«Выражение лиц огонь», «Ты невероятная», «Красотка», «Я тоже завелся», «Наташа, вы прелесть», «Наталья, все песни в вашем исполнении великолепны», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская поделилась видеоклипом на хит "Оторваться от земли" в новой джазовой интерпретации. Для ролика артистка выбрала длинное белое платье с блестками и почти до неприличия высоким разрезом и огромным декольте.

Напомним, что Могилевская без стеснения задрала ногу и прыгнула на молодого красавчика: самый горячий кадр.

Как сообщала Politeka, Могилевская в прозрачном наряде пустилась во все тяжкие и поразила откровением: «как сумасшедшая».

Также Politeka писала, что Могилевская избавилась от лифчика и прикрыла свое бесстыдство белым пиджаком: "Так хочется...".