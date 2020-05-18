Екс-солістка російського гурту «Серебро», співачка Ольга Серябкіна влаштувала чуттєву фотосесію в прозорій блузці

Як повідомляє Politeka.net, артистка поділилася новими фотографіями в своєму Instagram.

На знімках зірка з'явилася в суворому образі з пікантною родзинкою. Так, Серябкіна одягнена в білу блузку, чорні штани і чорний жилет, який вона вирішила зняти для одного з фото. Як з'ясувалося, блузка співачки виявилася прозорою з декором з білого мережива, яке приховує найпікантніші деталі.

«Відчуй свій баланс», - підписала фотографії співачка.

Її шанувальники тут же взялися коментувати знімки.

«Ну як же тобі личить білий», «Такий вираз обличчя на першій фотці, як ніби чхнути хоче», «Боже Оля.. Ну от як можна так красиво робити фотки? Завжди захоплююся, начебто локація звичайна але як же красиво», «Хто тебе фоткает на карантині? Фотки вогонь», «Гарна така», «Якась сумна на фото», «Вогонь без лифона», «Оль, з тобою що завгодно відчуєш Красива», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Серябкіна похвалилася досконалою фігурою на вулиці. Красуня з'явилася в короткому топі і міні-спідниці. Наряд хоч і був простим, але все ж, зірка в ньому виглядала дуже спокусливо.

Крихітний топ обтягнув пишні груди, а його довжина оголила тонку талію і сталевий прес артистки.

Вузька спідничка ідеально припала по стегнах зірки.

Стрункі ніжки - гідні того, щоб ними милувалися.

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