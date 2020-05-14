Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", покорила сердца не только творчеством, но и красотой

Поклонники создали фан-страничку, посвященную артистке, пишет Politeka.net. На одном из недавних снимков красотка позировала на кухонном столе.

Ольга выглядела очень горячо, немного раздвинув ножки. Длинное платье обтянуло ее фигуру, а пикантные размеры дали полюбоваться ее красивыми частями тела.

Так, глубокое декольте с переплетом из лямок, отрывало виды на пышную грудь.

Вырезы по бокам наряда оголили стройные ножки. Босоножки на платформе смотрелись очень красиво.

"Какое ваше самое «коронное» блюдо, которое вы делаете лучше всего?)) 🍉🍳🍔🥧🍭🎂🍰", - подписали фото авторы.

За день снимок собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Я пожалуй, кушаю лучше чем готовлю)", "И то бывает рис перебарщиваю😂", "Жареная картошка с лисичками,луком и сметаной", "Ризотто с креветками 🔥🔥🔥", "Никакое 🤣", "Пюре и блины)", "❤️прожаренная Олечка❤️❤️❤️", "Моя малышка 🔥🔥🔥", "Оля, хорошее фото👍👍👍", "какая шикарная))", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина позировала в красной рубашке и черном длинном плаще, который прикрыл самое интимное. Также артистка была в резиновых сапогах и очках.

"Лето близко ☀️⚔️", - подписала Ольга снимки.

Ранее сообщалось, что Оля Серябкина предстала в черной майке с ярким принтом. Вырез на наряде сбоку едва не открывал виды на прелести звезды.

Красотка развалилась в кресле, на ней были белые шортики, которые она натянула на талию. Одежда идеально подчеркнула аппетитные формы певицы.

Напомним, экс-солистка "Серебро" в одном купальнике показала, чем искушает мужчин.

Как сообщала Politeka, экс-солистка "Серебро" сверкнула изгибами в пикантных позах.

Также Politeka писала, что горячая экс-солистка "Серебро" разделась ради эффектного фото.