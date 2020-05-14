Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", покорила сердца не только творчеством, но и красотой
Поклонники создали фан-страничку, посвященную артистке, пишет Politeka.net. На одном из недавних снимков красотка позировала на кухонном столе.
Ольга выглядела очень горячо, немного раздвинув ножки. Длинное платье обтянуло ее фигуру, а пикантные размеры дали полюбоваться ее красивыми частями тела.
Так, глубокое декольте с переплетом из лямок, отрывало виды на пышную грудь.
Вырезы по бокам наряда оголили стройные ножки. Босоножки на платформе смотрелись очень красиво.
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"Какое ваше самое «коронное» блюдо, которое вы делаете лучше всего?)) 🍉🍳🍔🥧🍭🎂🍰", - подписали фото авторы.
За день снимок собрал более 5000 лайков и много комментариев.
"Я пожалуй, кушаю лучше чем готовлю)", "И то бывает рис перебарщиваю😂", "Жареная картошка с лисичками,луком и сметаной", "Ризотто с креветками 🔥🔥🔥", "Никакое 🤣", "Пюре и блины)", "❤️прожаренная Олечка❤️❤️❤️", "Моя малышка 🔥🔥🔥", "Оля, хорошее фото👍👍👍", "какая шикарная))", - написали пользователи сети.
Напомним, Оля Серябкина позировала в красной рубашке и черном длинном плаще, который прикрыл самое интимное. Также артистка была в резиновых сапогах и очках.
"Лето близко ☀️⚔️", - подписала Ольга снимки.
Ранее сообщалось, что Оля Серябкина предстала в черной майке с ярким принтом. Вырез на наряде сбоку едва не открывал виды на прелести звезды.
Красотка развалилась в кресле, на ней были белые шортики, которые она натянула на талию. Одежда идеально подчеркнула аппетитные формы певицы.
Напомним, экс-солистка "Серебро" в одном купальнике показала, чем искушает мужчин.
Как сообщала Politeka, экс-солистка "Серебро" сверкнула изгибами в пикантных позах.
Также Politeka писала, что горячая экс-солистка "Серебро" разделась ради эффектного фото.