Экс-солистка российской группы «Серебро», певица Ольга Серябкина устроила чувственную фотосессию в прозрачной блузке

Как сообщает Politeka.net, артистка поделилась новыми фотографиями в своем Инстаграм.

На снимках звезда предстала в строгом образе с пикантной изюминкой. Так, Серябкина одета в белую блузку, черные брюки и черный жилет, который она решила снять для одного из фото. Как выяснилось, блузка певицы оказалась прозрачной с декором из белого кружева, которое скрывает самые пикантные детали.

«Почувствуй свой баланс», - подписала фотографии певица.

Ее поклонники тут же принялись комментировать снимки.

«Ну как же тебе идёт белый», «Такое выражение лица на первой фотке, как будто чихнуть хочет», «Боже Оля.. Ну вот как можно так красиво делать фотки? Всегда восхищаюсь, вроде локация обычная но как же красиво», «Кто тебя фоткает на карантине? Фотки огонь», «Красивая такая», «Какая то грустная на фото», «Огонь без лифона», «Оль, с тобой что угодно почувствуешь Красивая», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Серябкина похвасталась совершенной фигурой на улице. Красотка предстала в коротком топе и мини-юбке. Наряд хоть и был простым, но все же, звезда в нем выглядела очень соблазнительно.

Крохотный топ обтянул пышную грудь, а его длина оголила тонкую талию и стальной пресс артистки.

Облегающая юбочка идеально пришлась по бедрам звезды.

Стройные ножки - достойны того, чтобы ими любовались.

Напомним, экс-солистка "Серебро" пикантно выгнулась в малюсеньком топе: "Прекрасна до безумия".

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