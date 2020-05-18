Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", похвасталась совершенной фигурой на улице

Красотка предстала в коротком топе и мини-юбке, пишет Politeka.net. Наряд хоть и был простым, но все же, звезда в нем выглядела очень соблазнительно.

Крохотный топ обтянул пышную грудь, а его длина оголила тонкую талию и стальной пресс артистки.

Облегающая юбочка идеально пришлась по бедрам звезды.

Стройные ножки - достойны того, чтобы ими любовались.

Звезда позировала на улице рядом с фонтаном. Темные волосы красотка закинула на бок. Она прикоснулась к голове рукой.

Макияж с темными стрелками на глазах и темными губами добавил образу некой загадочности.

"Как часто женщина ищет море, там, где нет даже лужи", - написали авторы поста, который был размещен в фан-группе Ольги.

Всего за 15 минут пост собрал более 400 лайков и немного комментариев.

"Хорошенькая.💋💋💋🌷🌷🌷", "Прекрасна до безумия", "Обворожительно прекрасна,👏🔥 подскажи с какого стиха полюбила Есенина?", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина позировала на кухонном столе, раздвинув ножки. Длинное платье обтянуло ее фигуру, а глубокое декольте с переплетом из лямок, отрывало виды на пышную грудь.

"Какое ваше самое «коронное» блюдо, которое вы делаете лучше всего?)) 🍉🍳🍔🥧🍭🎂🍰", - подписали фото авторы.

Напомним также, что Ольга Серябкина сфотографировалась практически обнаженной - за длинными локонами можно заметить лишь часть бюстгальтера.

Это придает кадру соблазнительности. Вдобавок, певица томно приоткрыла рот, показав чувственные губы крупным планом.

Напомним, экс-солистка "Серебро" в одном купальнике показала, чем искушает мужчин.

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