Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", похвасталась совершенной фигурой на улице
Красотка предстала в коротком топе и мини-юбке, пишет Politeka.net. Наряд хоть и был простым, но все же, звезда в нем выглядела очень соблазнительно.
Крохотный топ обтянул пышную грудь, а его длина оголила тонкую талию и стальной пресс артистки.
Облегающая юбочка идеально пришлась по бедрам звезды.
Стройные ножки - достойны того, чтобы ими любовались.
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Звезда позировала на улице рядом с фонтаном. Темные волосы красотка закинула на бок. Она прикоснулась к голове рукой.
Макияж с темными стрелками на глазах и темными губами добавил образу некой загадочности.
"Как часто женщина ищет море, там, где нет даже лужи", - написали авторы поста, который был размещен в фан-группе Ольги.
Всего за 15 минут пост собрал более 400 лайков и немного комментариев.
"Хорошенькая.💋💋💋🌷🌷🌷", "Прекрасна до безумия", "Обворожительно прекрасна,👏🔥 подскажи с какого стиха полюбила Есенина?", - написали пользователи сети.
Напомним, Оля Серябкина позировала на кухонном столе, раздвинув ножки. Длинное платье обтянуло ее фигуру, а глубокое декольте с переплетом из лямок, отрывало виды на пышную грудь.
"Какое ваше самое «коронное» блюдо, которое вы делаете лучше всего?)) 🍉🍳🍔🥧🍭🎂🍰", - подписали фото авторы.
Напомним также, что Ольга Серябкина сфотографировалась практически обнаженной - за длинными локонами можно заметить лишь часть бюстгальтера.
Это придает кадру соблазнительности. Вдобавок, певица томно приоткрыла рот, показав чувственные губы крупным планом.
Напомним, экс-солистка "Серебро" в одном купальнике показала, чем искушает мужчин.
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