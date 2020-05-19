22-річна українська гімнастка, акторка "Квартал 95" Катерина Нікітіна розбурхала відвертим образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позує в мегаспокусливому вбранні. Катерина постала в чорних зухвалих шортиках і топі, а також в ботильйонах на височенному каблуці.

Для більшого ефекту гаряча блондинка розташувалася на спині, задерши апетитні ніжки догори. Зірка солодко потягнулася, змушуючи шанувальників червоніти при вигляді всіх її вигинів і "ямочок".

У підписі до фото Нікітіна порушила важливу для неї тему: "Читаю зараз одну книгу... Поговоримо!?😏 Часто борешся зі своїми страхами?!👇🏻"

За лічені хвилини кілька користувачів встигли відповісти на питання Катерини, а також оцінити її привабливий вигляд: "Багіра🖤"; "Боюся дистанційного навчання".

Раніше ми повідомляли, Нікітіна похвалилася розтяжкою. Дівчина влаштувала пікантне спортивне видовище у себе вдома, будучи в піжамі. Катерина здивувала вправами на дивані, вихваляючись шпагатом на будь-який лад. Примітно, що поряд лежала відкрита пачка чіпсів.

"Я, наприклад, не втрачаю час даремно, і разом з переглядом і поїданням улюблених чіпсів займаюся розтяжкою.😋 А як ти дивишся кіно на дивані?", - запитала у шанувальників гімнастка.

"Я в шоці, як ви вниз головою їли??? Їжа там не випадала, а то стравохід в іншій стороні))))"; "Це нереально... 🙄🙄🤔"; "Зручно?😄😉"; "Вау, ця неймовірна та прекрасна гнучкість-абсолютний захват", - відреагували користувачі.

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