Курс долара в Україні буде відносно стабільний найближчим часом, проте ситуація може змінитися ближче до осені
Такі заяви роблять експерти, передає Styler.
Головний економіст Офісу ефективного регулювання BRDO Юлія Корнєєва прогнозує, що в найближчі місяць-півтора курс долара в Україні буде демонструвати стабільність.
Влітку також ситуація з курсом повинна бути стабільною.
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«За умови, що вартість нафти і газу не буде демонструвати стрімке висхідний тренд, доларове вираження значної частини українського імпорту, а на енергетичний імпорт припадає близько 20%, буде значно менше аналогічних показників 2019 року, що сприятиме поліпшенню платіжного балансу», - уточнила експерт.
Проте ближче до осені стабільність курсу може серйозно похитнутися. Економіст назвала наступні фактори, які можуть підкосити курс:
- зниження надходжень від транзиту газу;
- зменшення грошових переказів від трудових мігрантів;
- негативна кон'юнктура на сировинних ринках для основних експортних позицій України на тлі пандемії;
- світова криза.
Крім того, курс може змінитися і з-за ситуації з Міжнародним валютним фондом. При цьому зазначається, що в залежності від того, які новини Україна отримає від МВФ, курс може піти як вгору, так і вниз.
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