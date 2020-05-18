Курс долара в Україні буде відносно стабільний найближчим часом, проте ситуація може змінитися ближче до осені

Такі заяви роблять експерти, передає Styler.

Головний економіст Офісу ефективного регулювання BRDO Юлія Корнєєва прогнозує, що в найближчі місяць-півтора курс долара в Україні буде демонструвати стабільність.

Влітку також ситуація з курсом повинна бути стабільною.

«За умови, що вартість нафти і газу не буде демонструвати стрімке висхідний тренд, доларове вираження значної частини українського імпорту, а на енергетичний імпорт припадає близько 20%, буде значно менше аналогічних показників 2019 року, що сприятиме поліпшенню платіжного балансу», - уточнила експерт.

Проте ближче до осені стабільність курсу може серйозно похитнутися. Економіст назвала наступні фактори, які можуть підкосити курс:

зниження надходжень від транзиту газу;

зменшення грошових переказів від трудових мігрантів;

негативна кон'юнктура на сировинних ринках для основних експортних позицій України на тлі пандемії;

світова криза.

Крім того, курс може змінитися і з-за ситуації з Міжнародним валютним фондом. При цьому зазначається, що в залежності від того, які новини Україна отримає від МВФ, курс може піти як вгору, так і вниз.

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