Курс доллара в Украине будет относительно стабилен в ближайшее время, однако ситуация может измениться ближе к осени
Такие заявления делают эксперты, передает Styler.
Главный экономист Офиса эффективного регулирования BRDO Юлия Корнеева прогнозирует, что в ближайшие месяц-полтора курс доллара в Украине будет демонстрировать стабильность.
Летом также ситуация с курсом должна быть стабильной.
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«При условии, что стоимость нефти и газа не будет демонстрировать стремительный восходящий тренд, долларовое выражение значительной части украинского импорта, а на энергетический импорт приходится около 20%, будет значительно меньше аналогичных показателей 2019 года, что будет способствовать улучшению платежного баланса», - уточнила эксперт.
Однако ближе к осени стабильность курса может серьезно пошатнуться. Экономист назвала следующие факторы, которые могут подкосить курс:
- снижение поступлений от транзита газа;
- уменьшение денежных переводов от трудовых мигрантов;
- негативная конъюнктура на сырьевых рынках для основных экспортных позиций Украины на фоне пандемии;
- мировой кризис.
Кроме того, курс может измениться и из-за ситуации с Международным валютным фондом. При этом отмечается, что в зависимости от того, какие новости Украина получит от МВФ, курс может пойти, как вверх, так и вниз.
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