Відома українська співачка Даша Астаф'єва показала незвичайний ніжний образ

На фото Даша сиділа за столом у сукні тілесного кольору, а образ доповнила великими сережками та розпущеним волоссям. Астаф'єва дивилася на камеру і показувала яскраво нафарбовані губи. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На двох інших фото Астаф'єва вже сиділа з великим бантом на зоні декольте, тримаючи блиск в руках. На одному фото Даша була з відкритими очима, а на другому закрила від задоволення.

Фанати, включаючи Лесю Нікітюк і Машу Єфросиніну, поставили десятки тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Очі красиві у тебе", "Молода фея", "Копія мене в молодості", "Неймовірно красива", "Ніжність ніжна", "Даша , Ви дуже гарна і ніжна на фото, хоча я Вас бачила в житті, Ви ще красивіша", "найкрасивіша!!!", "Просто лялечка", "Ще й ідеальна", "Вмикай основний інстинкт", "Кращий мій подаруночок — це ти, Даша незмінно красива", - написали під фото користувачі.

Нагадаємо, 34-річна українська модель, актриса і співачка Дар'я Астаф'єва спокусила відвертим фото.

Красуня опублікувала гарячий знімок в "сториз" в Instagram, на якому позувала в оголеному вигляді. Дарина лежала в ліжку, розкидавши по подушці чорне волосся. Зірка задумливо стулила губи і подивилася кудись вгору і вбік.

Нагадаємо, гаряча Астаф'єва здивувала сміливим чином, незвичайні кадри

А ще Politeka писала, що Астаф'єва блиснула апетитним виглядом в спортивному костюмі

Також Politeka повідомляла, що Астаф'єва потягнулася, показавши божественне тіло в тісному топі і лосинах



