Известная украинская певица Даша Астафьева показала необычный нежный образ

На фото Даша сидела за столом в платье телесного цвета, а образ дополнила большими серьгами и распущенными волосами. Астафьева смотрела на камеру и показывала ярко накрашенные губы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На двух других фото Астафьева уже сидела с большим бантом на зоне декольте, держа блеск в руках. На одном фото Даша была с открытыми глазами, а на втором закрыла от удовольствия.

Фанаты, включая Лесю Никитюк и Машу Ефросинину, поставили десятки тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Глаза красивые у тебя", "Молодая фея", "Копия меня в молодости", "Невероятно красивая", "Нежность нежная", "Даша , Вы очень красивая и нежная на фото, хотя я Вас видела в жизни, Вы ещё красивее", "Самая красивая!!!", "Просто куколка", "Ещё и идеальная", "Включай основной инстинкт", "Лучший мой подарочек — это ты, Даша неизменно красива", - написали под фото пользователи.

Напомним, 34-летняя украинская модель, актриса и певица Дарья Астафьева соблазнила откровенным фото.

Красотка опубликовала горячий снимок в "сториз" в Инстаграм, на котором позировала в обнаженном виде. Дарья лежала в постели, разбросав черные волосы по подушке. Звезда задумчиво поджала губы и посмотрела куда-то вверх и в сторону.

Напомним, горячая Астафьева удивила смелым образом, необычные кадры

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