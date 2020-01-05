Топ-модель і екс-ангел Victoria’s Secret показала пікантний кадр в мережі

Зірка світових подіумів Хайді Клум без особливих докорів сумління роздяглася на камеру. Повністю. Хоча ні, взуття на її струнких ніжках, все-таки було. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Так на новому професійному студійному знімку білява красуня, яка вже знаходиться на умовній модельній "пенсії" показала кадр, де вона постала в чому, як то кажуть, мати народила.

На чорно-білому знімку Хайді впевнено дивиться прямо в об'єктив камери, але її тіло до фотографа повернуто як би трохи боком. Руку модель поклала на талію, а іншою - прикрила свої пишні груди.

Волосся зоряна манекенниця уклала назад, вона позувала без одягу - тільки в класичному взутті на шпильці. На знімку видно сідниці, стегна, живіт і частково груди Клум.

Шанувальники дуже пораділи такій публікації зірки і обсипали її компліментами.

Також раніше модель показала себе в кращі роки. Хоча, точно ніхто не може сказати - коли зіркова манекенниця виглядала краще - в молодості на самому піку своєї запаморочливої ​​кар'єри або ж зараз - коли вона вже вкотре вийшла заміж за молодого красеня і на повну відривається з друзями, працює, словом, живе повним життям.

На старому-новому опублікованому фото Хайді показала свої жіночні форми і струнку фігуру в цілому. Показала, зокрема, частково і груди без білизни. У білому «рокерском» топі, з оголеним животом, стильною стрижкою - вразила публіку в мережі, шанувальники дізналися молоду і прерасно Хайді Клум на фото.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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