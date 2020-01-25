Одна з найяскравіших ангелів Victoria’s Secret Джі Джі Хадід позувала для легендарного Маріо Сорренто

Останній, відомий всьому світові завдяки своїм пікантним і майстерним фото - він син знаменитої Франчески Сорренто і його "фішка" полягає саме у відвертих знімках зірок подіуму. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Джі Джі Хадід.

Так на нових, опублікованих манекенницею студійних фото - маестро і зоряна модель попрацювали на славу. Джі Джі позувала для Марко в декількох варіаціях умовних нарядів - тематика, ймовірно, тендітна жіноча натура в чоловічій оболонці: на одному з знімків Хадід позувала в чоловічому одязі, на іншому - на улюбленій багатьма чоловіками дорослій "іграшці" - марочному мотоциклі.

При всьому при цьому, Хадід частково засвітила груди без білизни, а також в білизняному боді - блиснула своїми підкачаними сідницями і звабливими стегнами.

Шанувальники в захваті від побаченого - пишуть, що Джі Джі і її не менш зіркова сестра Белла - "принцеси" сучасного модного світу, а їх краса - гідна найвищих похвал.

Нагадаємо також і про те, раніше 46-річна супер-модель Хайді Клум вирішила похвалитись своїми довгими ніжками, але, схоже, навіть трохи перестаралася.

Так на новому знімку артистка з'явилася в екстремальній-міні сукні - Хайді вся блищала, немов новорічна ялинка. Знаменитість закинула ноги на диванчик і впевнено дивиться в камеру.

Доповнив образ яскравий макіяж - нагадаємо, Клум вже 46, але німкеня не перестає дивувати публіку - прекрасна фігура, пристаріле, але все ж не геть згублене гулянками обличчя, активний спосіб життя, молодий чоловік.

Раніше сестра Джі Джі Белла показала як відпочиває. Очевидно, одягненою не так комфортно лежати на траві, тому зоряна красуня роздяглася у прямому сенсі слів "до трусів", а свої груди артистка лише злегка прикрила краєм сорочки.

Дівчина прийняла провокуючу позу, лежала вона в стильному сонцезахисті, і частково - у білій білизні.

Шанувальники просто оніміли, спершу, від того, що побачили, тепер же - традиційно засипають дівчину компліментами.

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