Легендарный «ангел» Victoria's Secret Хайди Клум показала, как провела выходные со своим молодым мужем
Серию фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимках голая Хайди позировала в странных позах перед своим мужем, целовалась с ним и кокетничала. Стоит отметить, что в кадр попали очень интимные моменты – ее пятая точка и грудь. На фото видно, как голая Хайди целуется с супругом. При этом, похоже, красотка не сильно обеспокоена своим внешним видом.
«Это выходные», - написала Клум под постом.
Напомним, что у супермодели с ее мужем очень большая разница в возрасте. Хайди 46 лет, а Тому Каулицу 30 лет. Впрочем, похоже влюбленных эта разница не смущает.
«Такая милая пара», «Честно говоря: ооочень красивые фото», «Команда мечты», «Мило», «Королева», «Слишком горячо», «Ты горяча, будь счастлива», «Великолепные фотографии, полные расслабления и хорошего настроения», «Хорошие выходные», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Хайди Клум раскритиковали за слишком откровенное платье, в котором она появилась на финале шоу о моде. Красотка выбрала короткое платье с очень глубоким декольте. Наряд сильно стиснул пышные формы модели, что выглядело довольно развратно.
Напомним, что Хайди Клум полностью разделась на камеру: «это надо видеть».
Как сообщала Politeka, раздетая Хайди Клум пошалила с молодым мужем, превратив его в девочку: личное видео взбудоражило сеть.
Также Politeka писала, что звезда Victoria's Secret оголилась перед известным красавцем: «игры для взрослых».