Відома російська співачка Анна Семенович показала травму і розповіла про те, що сталося
На фото Семенович позує в кофті і штанях, доповнивши образ картатою кепкою. Красуня була з розпущеним волоссям і тримала в руках кульбаби. Анна стояла біля дерева і взялася за одну гілочку. Фотографія вийшла ніжною і весняної. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другій фотографії зірка вже показувала ногу, яка, як можна побачити, сильно опухла. З повідомлення можна зрозуміти, що це розтягнення, хоча фанати підозрюють, що це перелом.
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"Я сьогодні прокинулася від дзвінків журналістів , які запитували про мою ногу . Зі мною все добре, спасибі за турботу, я просто підвернула свою ніжку і вона спухла! Це звичайне розтягнення зв'язок і скоро все пройде. Поки трохи кульгаю, бережіть себе, гортай", - підписала фото Семенович.
Фанати встигли поставити майже 9 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Нічого собі,як опухла", "Хіба забої так опухають? Ви робили рентген?", "Це більше схоже на вивих", "Оу-оу, аж боляче мені стало,що так спухло то!", "Нічого собі , трохи опухла, необхідний спокій і перев'язка", "Нічого собі трошки, видужуй", "Ого!!! Бережи себе", "Сестра моя так само підвернула ногу прямо в мій день народження, 14 травня!", "Все одно дуже красива нога".
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