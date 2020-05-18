В Україні затвердили середній показник заробітної плати для розрахунку пенсій

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

Так, середня зарплата становить 9 905 гривень 39 копійок.

Також ПФУ повідомляє про продовження фінансування пенсій за травень. 15 травня було виділено 3,5 млрд гривень на виплати.

Зазначається, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію буде зараховано на ваш рахунок у банку, а тим, хто обрав „Укрпошту”, пенсії доставлять листоноші додому.

Як відомо, у травні українцям провели перерахунок пенсій. Після індексації, пенсіонери повинні були отримати надбавку не менше 100 гривень, а точна її сума підвищення виплат залежить від коефіцієнтів зарплати та стажу. При цьому при підвищенні на 11% не враховувалися певні підвищення та доплати.

За даними Пенсійного фонду, в рамках індексації виплати українських пенсіонерів повиростали таким чином:



на 100 гривень - 45% пенсіонерів,

від 100 гривень до 400 гривень - 37,9% пенсіонерів,

від 400 гривень до 500 гривень - 6,1% пенсіонерів,

від 500 гривень до 700 гривень - 5,6% пенсіонерів,

від 700 гривень до 1000 гривень - 3,1% пенсіонерів,

більше 1000 гривень - 2,3% пенсіонерів.

Це єдина індексація пенсій в цьому році. Однак повинні провести ще два підвищення виплат для пенсіонерів.

Так, в Україні з 1 липня 2020 року зросте прожитковий мінімум, а внаслідок повинні вирости і пенсії для опреленных груп.

Мінімальна пенсія зросте на 74 гривні і становитиме 1712 гривень. На даний момент таку пенсію в Україні отримують 80 тисяч осіб — 0,7% від загального числа — вони досягли пенсійного віку, однак не набрали достатню кількість років стажу для отримання пенсії.

Крім того в грудні відбудеться ще одне підвищення. Проте вона також буде майже непомітним. Розмір мінімальної пенсії в Україні зросте ще на 57 грн - до 1769 грн.

Нагадаємо, індексації пенсій більше не буде, в Пенсійному фонді видали нові правила: хто не отримає грошей.

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