В Украине утвердили средний показатель заработной платы для расчета пенсий

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Так, средняя зарплата составляет 9 905 гривен 39 копеек.

Также ПФУ сообщает о продолжении финансирования пенсий за май. 15 мая было выделено 3,5 млрд гривен на выплаты.

Отмечается, что выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал "Укрпочту", пенсии доставят почтальоны домой.

Как известно, в мае украинцам провели перерасчет пенсий. После индексации, пенсионеры должны были получить прибавку не менее 100 гривен, а точная ее сумма повышения выплат зависит от коэффициентов зарплаты и стажа. При этом при повышении на 11% не учитывались определенные повышения и доплаты.

По данным Пенсионного фонда, в рамках индексации выплаты украинских пенсионеров вырасли таким образом:



на 100 гривен - 45% пенсионеров,

от 100 гривен до 400 гривен - 37,9% пенсионеров,

от 400 гривен до 500 гривен - 6,1% пенсионеров,

от 500 гривен до 700 гривен - 5,6% пенсионеров,

от 700 гривен до 1000 гривен - 3,1% пенсионеров,

более 1000 гривен - 2,3% пенсионеров.

Это единственная индексация пенсий в этом году. Однако должны провести еще два повышения выплат для пенсионеров.

Так, в Украине с 1 июля 2020 года повысится прожиточный минимум, а вследствие должны вырасти и пенсии для опреленных групп.

Минимальная пенсия вырастет на 74 гривны и будет составлять 1712 гривен. На данный момент такую пенсию в Украине получают 80 тысяч человек — 0,7% от общего числа — они достигли пенсионного возраста, однако не набрали достаточное количество лет стажа для получения пенсии.

Кроме того в декабре произойдет еще одно повышение. Однако она также будет почти незаметным. Размер минимальной пенсии в Украине вырастет еще на 57 грн - до 1769 грн.

Напомним, индексации пенсий больше не будет, в Пенсионном фонде выдали новые правила: кто не получит денег.

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