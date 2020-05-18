Меган Маркл і принц Гаррі сильно заборгували британській королівській родині. Зараз пара вже почала повертати борги

Як з'ясувало видання Harpers Bazar, принц Гаррі і Меган Маркл, які «втекли» від палацового життя, заборгували британській скарбниці 2,4 мільйона фунтів стерлінгів, які вони витратили на ремонт Фрогмор-хауса.

Особняк був подарунком парі від самої королеви Єлизавети з нагоди їхнього весілля. Однак, наречені вирішили, що йому потрібна реставрація, тому зайнялися оновленням дизайну інтер'єру, установкою нових систем опалення, газу та водопостачання.

Все це влетіло в копієчку: на ремонт було витрачено 2,4 мільйона з національної скарбниці. Втім, після переїзду з палацу і початку нового життя в Канаді, Гаррі і Меган пообіцяли повністю повернути цю суму. Відомо, що принц вже почав щомісяця перераховувати по 18 тисяч фунтів. Такими темпами він буде виплачувати борг ще 11 років.

До цього ми писали про те, що старші члени королівської сім'ї відхилили книгу "У пошуках свободи" про життя Меган Маркл і принца Гаррі. Відомо, що у книзі Гаррі і Меган розповіли про своє знайомство, про те, як розвивалися їхні стосунки, але більша частина тексту пояснює причини, за якими подружня пара відмовилася від королівських повноважень.

Такі зайві одкровення могли стати причиною того, що в Королівській родині відхилили її як "мильну оперу". Або ж, навпаки, книгу вважають недостатньо щирою.

Нагадаємо, втікачів Меган Маркл і принца Гаррі охопила лють Єлизавети II: "є ймовірність, що...".

Як повідомляла Politeka, спливли пікантні деталі бурхливої молодості Меган Маркл: "під час зйомок Форс-мажорів...".

Також Politeka писала, що Меган Маркл і принц Гаррі звернулися до психіатра: "боляче дивитися", подробиці і фото.