Клієнти Приватбанку поскаржилися на недотримання умов акції, за якою їм обіцяли кешбек

Про невиконання банком своїх зобов'язань розповів один із клієнтів у відгуці на сайті «Мінфін». Українець вирішив взяти участь в промо-акції «Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!». Ця акція дозволяла учасникам отримувати кешбек за оплату покупок в інтернеті.

«Були виконані умови акції, які були озвучені в правилах на момент моєї реєстрації в ній: скоїв оплату в інтернеті із застосуванням платіжної картки mastercard, які потрапляють під пункт 2.1.3 та не підпадають під пункт 2.3 умов акції, без використання Приват24», - розповів українець.

Втім, кешбек від банку він так і не отримав, а після поданого звернення зі скаргою у банку йому відповіли, що операції оплат комунальних послуг та послуг мобільного зв'язку на інтернет-порталі платіжної системи Portmone.com не є операціями для виконання умов акцій.

«Ця відповідь суперечить їх же правилам… Організатор акції ПриватБанк і його партнер Mastercard по відношенню до просунутих учасників акції повели себе недобре. Нічого не заважає банку або його партнеру надалі кинути своїх клієнтів, коли клієнт стає не вигідним для них», - обурився клієнт банку.

Він вважає, що Приват просто його «кинув». Аналогічні скарги на зазначену акцію з'явилися на сайті і від інших клієнтів.

У свою чергу, представники банку пообіцяли, що це питання розглянуть фахівці, після чого з незадоволеними клієнтами зв'яжуться.

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