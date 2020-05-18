Клиенты ПриватБанка пожаловались на несоблюдение условий акции, по которой им обещали кешбек

О невыполнении банком своих обязательств рассказал один из клиентов в отзыве на сайте «Минфин». Украинец решил поучаствовать в промо-акции «Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!». Эта акция позволяла участникам получать кешбек за оплату покупок в интернете.

«Были выполнены условия акции, которые были озвучены в правилах на момент моей регистрации в ней: совершил оплаты в интернете с применением платёжной карты mastercard, которые попадают под пункт 2.1.3 и не попадают под пункт 2.3 условий акции, без использования Приват24», - рассказал украинец.

Впрочем, кешбек от банка он так и не получил, а после поданного обращения с жалобой в банке ему ответили, что операции оплат коммунальных услуг и услуг мобильной связи на интернет-портале платёжной системы Portmone.com не являются операциями для выполнения условий акций.

«Сей ответ противоречит их же правилам… Организатор акции ПриватБанк и его партнёр Mastercard по отношению продвинутых участников акции повели себя нехорошо. Ничего не мешает банку или его партнёру в дальнейшем кинуть своих клиентов, когда клиент становится не выгодным для них», - возмутился клиент банка.

Он считает, что Приват попросту его «кинул». Аналогичные жалобы на указанную акцию появились на сайте и от других клиентов.

В свою очередь, представители банка пообещали, что этот вопрос рассмотрят специалисты, после чего с недовольными клиентами свяжутся.

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