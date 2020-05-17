Колишня солістка група «Срібло» Олена Темнікова блиснула ідеальним тілом в прозорій сорочці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ця сорочка, як мій Новий альбом. Згодні? А прямо зараз я складаю Т PRO 2. Бачу ваші побажання», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Темнікова позує в прозорій сорочці, поверх якої вона вирішила накинути піджак. Зірка елегантно крутиться на камеру, демонструючи ідеальне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Найкрасивіша жінка», «вау, яка красуня», «Коли небудь я помру від твоєї краси. Прекрасна💫 Сорочка бомба», «Яка гарна»,- пишуть вони.

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Як відомо, Серябкіна стала популярною завдяки участі в групі «Срібло», хоч спочатку й не була ключовою солісткою. Після відходу з колективу Олени Темниковой, Ольга стала головною зіркою групи. Варто відзначити, що колектив був дуже популярний за кордоном. Одна з причин – участь групи в Євробаченні, де вона посіла третє місце.

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