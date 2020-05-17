Зірка «Кварталу 95» Лера Товстолес порадувала шанувальників новою фотосесією в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Типова я, коли нема чого одягти навесні», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Товстолес позує у вбиральні в одній білизні, елегантно вигнувшись і показавши розкішне тіло.

«Час показати свої вміння зробити класну зйомку в домашніх умовах💪🏼📷 Я вважаю що у мене вийшло гідно! Спасибі Лера Товстолес», - сказав автор фотосесії.

Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

« Нереальна», «крута», «мій улюблений колір», «дуже красива на знімках! По доброму заздрю», «нічого собі», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", показала себе у ванній.

На фото Лера позує зовсім без одягу, але зате з рушником на голові. Товстолес вирішила на ніч зробити собі маску на обличчя і сфотографувала себе в такому вигляді. Зірка позувала за бюст і найцікавіше не було видно.

"Час спа процедур", - підписала фото Лера.

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