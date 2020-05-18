Курс валют в Україні 18 травня почне наступ, долару і євро доведеться рятуватися втечею

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз НБУ.

Так, долар буде торгуватися за 26,638 гривень (-0,0412). У минулий робочий день «вічнозелений» торгувався за 26,6792 грн.

Курс євро також чекає обвал, хоча і не такий критичний: 28,7677 гривень (-0,0192). До цього він продавався по 28,7869 грн.

А ось за десять російських рублів сьогодні попросять 3,5957 гривень.

Як повідомлялося раніше, долар і далі буде дешевшати, тоді як гривня зміцнюватиметься. Найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Про це повідомив аналітик "Альпарі" Вадим Иосуб.

За інформацією експерта, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,4/26,7 грн.

Иосуб додав, що зниження курсу долара спостерігається з 27 березня, коли він досяг свого локального максимуму - 28,2 грн. В останні дні процес прискорився - долар досяг свого мінімуму з 16 березня.

за Причиною падіння долара, на думку аналітика, стало зниження ажіотажного попиту на валюту населення, а також зниження попиту з боку імпортерів.

Нагадаємо, долар продовжує пробивати дно, цифри в обмінниках здивують: на скільки зміниться курс.

Як повідомляла Politeka, долар різко ослаб, гривня готує новий наступ: чого чекати українцям.

Також Politeka писала, що ситуація в Україні виявилася ще гіршою, курс долара терміново переглянули: "Вже в червні..."