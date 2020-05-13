Курс валют в Украине 13 мая проявит настоящее «лицо» доллара и евро, которые начнут потихоньку падать

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствуют данные национального регулятора.

Доллар сегодня упадет и будет торговаться по 2679,47 гривен (-2,49). Днем ранее он торговался по 2681,96 гривен.

А вот курс евро упадет меньше: они будут продаваться по 2908,43 грн (-1,23). Днем ранее валюта торговалась по 2909,66 гривен.

Также в Национальном банке уточнили, что к средине прошлого дня доллар торговался по 26,8093 гривен.

До этого мы писали, что в Украине прогнозируется экономический спад на весь 2020 год, что отразится и на курсе валют.

Аналитики J.P. Morgan прогнозируют, что в 2021 году рост экономики может составить 6,3% при инфляции 6%. Украина при этом должна готовиться к экономическому спаду в 2020 году, ведь аналитики прогнозируют ВВП на уровне 5,1% при инфляции 3,7%.

В то же самое время, подчеркивается, что курс гривны к концу второго квартала этого года может ослабнуть до 29,5 гривен/доллар.

Затем стоит ожидать на конец третьего и четвертого кварталов укрепления до 29 гривен/доллар. А концу первого квартала следующего года курс снова вернется к 29,5 гривен/доллар.

Ко всему прочему, аналитики J.P. Morgan уже делали прогноз на курс валют. Аналитики допускали в марте, что курс на конец 2020 года может составить 28,5 гривен/доллар, на конец 2021 года – 29,5 гривен/доллар.

Напомним, курс валют готовит новый разворот, все изменится в один миг: "доллар неожиданно...".

Как сообщала Politeka, гривна рухнет: что будет с долларом после карантина и надо ли сейчас бежать в обменники.

Также Politeka писала, что доллар приблизился к психологической отметке, курс валют удивит.