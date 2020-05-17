Екс-солістка групи "ВІА Гра" Тетяна Котова показала свої форми в пікантному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала гарячий кадр на своїй сторінці в Instagram.

Блондинка з "ВІА Гри" не страждає від фізичних комплексів і часто показує своє тіло в найбільш відвертому одязі. На цей раз Тетяна котова наділу мереживною топ з широкими рукавами, який для пікантності спустила нижче плечей.

Крім того, співачка одягла чорні трусики, які підтягла пальцями вище. В руках вона тримає по половинці екзотичного фрукта. Волосся красуні падають на бюст, а сама вона замислено дивиться вниз.

"У своєму Instagram я намагаюся ділитися секретами краси, гармонійного життя і просто позитивним настроєм😻😼", - зазначила співачка в описі.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішність Тетяни Котової в коментарях:

"Тетяна класна фігура😋❤️🔥"; "Бермудський трикутник,там всі пропадають.."; "Уфф!!! Мені це подобається 😍🔥🔥"; "Бомба"; "трусики сидять ідеально люблю чорний колір".

Раніше Тетяна Котова поділилася фотографією, зробленою під час тренування. Співачка заявила, що під час карантину вирішила підтримувати хорошу спортивну форму за допомогою бігової доріжки. За її словами, це вигідне вкладення, адже можна влаштувати ранкову пробіжку не виходячи з дому.

Нагадаємо, захміліла блондинка з "ВІА Гри" вбила наповал видом в міні-шортах.

Також Politeka повідомляла, що палка блондинка з " ВІА Гра показала, кого пустила до себе в ліжко, відео.

А ще Politeka писала, що блондинка з "ВІА Гри" скинула сукню, погрев принади на сонці.