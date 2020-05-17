Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, похвалилася формами на тлі океану

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.

Олена Омович порадувала шанувальників новою фотосесією. Вона позувала в номері з шикарним видом на океан. Модель одягла лише матово-чорну нижню білизну з білими бретельками.

Заради ефектних кадрів красуня прийняла досить непристойний і незручну позу: вона вперлася однією ногою в спинку канапи, а другу підняла високо вгору. На одному з фото можна помітити, що Олена Омович не втрималася і впала. Вона висміяла цей момент в описі.

"Мені здається цю серію фото можна назвати... Дови@ебывалась😂 А як би ви її назвали?🤔😅", - поцікавилася модель.

Користувачі соціальної мережі оцінили старання Олени Омович, залишивши тисячі позитивних оцінок і коментарів:

"Пісні не вистачає «я можу ось так, вау, ось так, вау, ось так можу»"; "Це нереально круто , коли людина не боїться бути смішним , фото красиві 😍"; "Гімнастка"; "Олено, ти прекрасна😂😂🔥♥️"; "Ідеальне тіло, прекрасні знімки"; "Вічно можна дивитися на цей пейзаж".

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