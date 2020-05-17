Державний ПриватБанк вибачився за незручності, але проблема так і залишилася невирішеною

Як передає Politeka.net, клієнтка, незадоволена обслуговуванням ПриватБанку, залишила розгромний відгук на сайті "Мінфіну".

За словами жінки, у неї не виходить зняти всю пенсію з карти, так як вона не може знайти в своєму місті працюючий банкомат. Звернувшись в службу підтримки банку, клієнтка отримала, за її словами, "відписку".

"Писала про жахливе обслуговування - неможливо знайти банкомат, щоб зняти кошти (пенсію). Прислали відповідь - проста відписка. Мені потрібні кошти, готівку, а вони відповіли, що через Приват 24 можу здійснити 147 операцій не виходячи з дому. Відділення закрито, в місцях де були банкомати там порожнеча - закрита металевими листами, а у відповідь - «гнучкий графік роботи». В банкоматах ліміт 3000.0 грн, а у відповідь - що ліміт 3000,0 грн тільки тоді, коли не вистачає засобів. Так що їх завжди не вистачає? І як знайти той банкомат в якому можна зняти всі гроші? А потрібно оббігати півміста! І все одно ліміт буде 3000,0 грн !!! Це не відповідь на конкретні питання, це проста відписка! Щоб вважалося, що є відповідь!", - поскаржилася пенсіонерка.

В Приватбанку прокоментували ситуацію, але знову-таки без конкретного рішення проблеми: "Нам шкода, що Ви відчули незручності. Дозвольте пояснити, що, дійсно, відділення перейшли на гнучкий графік роботи для запобігання розповсюдження вірусу. Актуальний графік роботи відділень Ви можете перевірити у нас на сайті. Також, на даному сайті Ви можете вибрати найближчий до Вашого місцезнаходженням банкомат".

Раніше ми повідомляли, українці скаржаться, що ПриватБанк блокує "дитячі" рахунки. Так, за інформацією обуреного громадянина, його дружина отримує соціальну виплату на дитину на свою карту ПриватБанку.

"На початку квітня рахунок заблокували, при зверненні в банк сказали, що банк не при справах, звертайтеся у виконавчу службу. На вулиці карантин, ніякі служби не працюють", - поскаржився чоловік клієнтки.

Нагадаємо, рахунки українців заганяють в мінус, ПриватБанк зробив важливу заяву: "При оплаті в магазинах..."

Як повідомляла Politeka, українцям обмежать можливість знімати готівку, важливу заяву Нацбанку: що відбувається.