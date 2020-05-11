Все теперь зависит от клиента

Нововведения существенно помогут сэкономить миллионы гривен

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба государственного ПриватБанка.

В частности, ПриватБанк решил изменить правила оплаты картой и смартфоном в Украине.

Если до сегодняшнего дня в национализированном банке требовали печатать чек в POS-терминалах, сейчас это требование может выдвигать покупатель.

Отныне чек в POS-терминалах будут печатать лишь в том случае, если у продавця или покупателя будет такая необходимость.

В ПриватБанке также уточнили, что после внедрения нововведений POS-терминал выведет вопрос о необходимости печати чека после успешного проведения транзакции.

В государственном банке подчеркивают, что такое решение имеет несколько преимуществ:

Уменьшение расходов термобумаги, за счет чего магазины смогут больше экономить.

Снижение спроса на термобумагу и сохранение экологии.

Очистка кассовой зоны от чеков, которые все равно выбрасываются сразу же, как только выдаются.

По предварительным подсчетам, такие меры могут помочь сэкономить до двух миллионов гривен в месяц, или двадцать четыре миллиона гривен в год.

Подытоживая, в государственном ПриватБанке добавили, что сегодня печать бумажного чека необходима при условии, если клиент приобретает товар с гарантией.

Стоит отметить, что клиенты ПриватБанка массово жалуются на двойное списание денег со счета.

В частности, при оплате посылки на почте произошел сбой и у клиента с карты дважды сняли сумму в 989 грн. Он зарегистрировал заявку о возврате ошибочно списанной суммы и банк обещал рассмотреть ее в течение 10 календарных дней. Однако, даже за 15 дней деньги так и не вернули.

«Оператор горячей линии вежливо сообщил нам, что он зарегистрировал новую заявку, по которой указанная сумма будет возвращена в течение 120 дней. Интересно, сколько тысяч людей вы сделали своими бесплатными кредиторами?», - возмутился недовольный клиент.

В ПриватБанке открестились от обвинений и заявили, что сотрудники государственного банковского учреждения якобы действовали в рамках правил международной платежной системы.

Напомним, банки в Украине массово закрываются, НБУ сделал заявление: «с 9 мая...».

Как сообщала Politeka, отделения ПриватБанка закроют по всей Украине: важное предупреждение для клиентов.

Также Politeka писала, что ПриватБанк оставил украинцев без денег, лимит урезают до нуля: "Пора менять банк".