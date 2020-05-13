Государственный ПриватБанк продолжает шокировать клиентов своим "сервисом"

Негативный отзыв от недовольного клиента был опубликован на тематическом портале Минфин.

По его словам, ПриватБанк умудрился во время отклоненной транзакции загнать в минус его карту для выплат, где был деактивирован кредитный лимит.

"После покупки товара на 5$ средства не были списаны, подтверждений оплаты в Приват24 не поступало. Поэтому на всякий случай, до выяснения причины, весь остаток средств на счете перевели сразу (02.05.2020) на другую свою карту. На данном счете денег не оставалось. 08.05.2020, мы заметили минус на счету... После уточнений в колцентре Приватбанка, стало известно, что 03.05.2020 в 09:48 с вышеупомянутой карты мошенниками в Китае через терминал было осуществлено оплату какого товара на 2148,64 грн (о чем нам было неизвестно и ни одного сообщения или подтверждения (ни в смс, ни в вайбер, ни всплывающего сообщения в приложении Приват24) об этой оплате не было", - отметил клиент.

После этого ПриватБанк сделал заявку о возврате средств и порекомендовал ему обратиться в киберполицию.

"У меня остались следующие вопросы: 1) Почему при выключенном кредитном лимите списались деньги в минус? Реальным пользователям даже на несколько копеек невозможно выйти в минус, а мошенники — на тысячи гривен — запросто выходят в минуса. 2) Это уже не первый случай, судя по отзывам. Это явно какая-то проблема или банка или платежной системы мастеркард. Это дыра в безопасности, если мошенники могут снимать средства людей в минус по дебетовой карте, без подтверждения через финансовый номер. 3) Почему за ошибки со стороны банка или платежной системы клиент вынужден платить проценты за пользование кредитом, который был им же отключен?", - резюмировал недовольный клиент в своем отрицательном отзыве.

Представитель Приватбанка отверг все обвинения и отметил, что при проведении транзакции средства уходят в резерв до тех пор, пока магазин не пришлет запрос на списание.

"В случае, если средства списаны, на данном этапе платежная система предоставляет 15 дней для мирного решения ситуации между плательщиком и магазином/банком, в котором была операция. Правила оспаривания транзакций строго регламентированы платежной системой. За это время Вы можете обратиться к получателю средств и запросить возврат. В случае, если получатель откажет в вашей просьбе, то с нашей стороны будет открыт спор. Хотим обратить внимание, что он будет рассматриваться в срок до 120 дней", - ответил он в комментариях.

Напомним, массовое блокирование счетов, ПриватБанк добрался до зарплатных карт.

Как сообщала Politeka, счета украинцев блокируются, важное обращение Приватбанка.

Также Politeka писала, что деньги с карточек украинцев списывают дважды, ПриватБанк сделал заявление.