Кендалл Дженнер показала ідеальні форми у відвертому вбранні, який продемонстрував кожен її вигин

Як повідомляє Politeka.net, Кендалл Дженнер – одна з найпопулярніших моделей в світі, яка любить бути відвертою зі своїми підписниками.

Вона регулярно знімається в спокусливих фотосесіях, демонструючи своє оголене тіло у всій красі. А також обожнює робити сміливі заяви особистого характеру. Крім того, кожен її знімок отримує безліч відгуків і лайків. Нові знімки також стали сюрпризом для її шанувальників. Дівчина постала в прозорому вбранні, в якому засвітила свої округлості.

Молодша сестра Кім Кардашян показала сукню в якій вона вийшла у світ. Вона нагадує дрібну рибальську сітку, створюється враження ніби красуня просто відрізала шматок тканини, накинула її на себе, зав'язавши на плечах. Модель цим знімком наче заманює у свої тенета. Тканина пікантного наряду настільки тонка і прозора, що відразу помітно - дівчина не носить під ним білизни.

На її обличчі вечірній макіяж з акцентом на мигдалеподібні очі, а волосся розпущене по плечах.

Так і хочеться сказати, дивлячись на чуттєвий знімок: "Заводна дитинко, це занадто солодко".

На жаль користувачі мережі не зможуть залишити свої коментарі і лайки під знімком, адже його Кендалл засвітила в своєму Instagram-Stories.

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