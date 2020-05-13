Відома модель Кендалл Дженнер, яка є членом сім'ї Кардашьян, покрасувалася у відвертому постільному образі

На фото Кендалл позує в мереживній білизні чорного кольору, вигнувшись на ліжку. Красуня залишила волосся розпущеним і дивилася в камеру на кадрі. На фото можна легко оцінити ідеальні вигини дівчини. Кадр вийшов дуже спокусливим і збудливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зробила мій макіяж міцніше", - написала Кендалл.

Фанати поставили понад 6 мільйонів лайків під фото і написали безліч коментарів:

"Гаряче", "Вогонь", "заставка", "Добре зробила".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Кендалл Дженнер, яка є членом сім'ї Кардашьян, з'явилася в дуже відвертих образах.

Артистка з'явилася в леопардовому бікіні, завдяки якому можна вивчити всі вигини моделі.

Невелика груди помістилася і сховалася під верхом білизни, тонкі бретельки додали образу пікантності.

Трусики модель натягнула майже до талії. Стрункі ніжки і пишні стегна - те, чим ніколи не намилуватися.

Повідомлялося, що молодша сестра Кім Кардашьян Кайлі Дженнер вирішила продемонструвати свої форми у відвертому вбранні.

Молодша сестра Кім Кардашьян - Кайлі Дженнер завжди знайде привід продемонструвати новий наряд і розкішні форми. Передплатники обожнюють її за щирість і відверті знімки. А тому просто засипають її компліментами і лайками.

На цей раз вона з'явилася на кадрі без білизни, одягнувшись лише в топ і спортивні штани.

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