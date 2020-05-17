Кендалл Дженнер показала идеальные формы в откровенном наряде, который продемострировал каждый ее изгиб

Как сообщает Politeka.net, Кендалл Дженнер – одна из самых популярных моделей в мире, которая любит быть откровенной со своими подписчиками.

Она регулярно снимается в соблазнительных фотосессиях, демонстрируя свое обнаженное тело во всей красе. А также обожает делать смелые заявления личного характера. Кроме того, каждый ее снимок получает множество отзывов и лайков. Новые снимки также стали сюрпризом для ее поклонников. Девушка предстала в прозрачном наряде, в котором засветила свои округлости.

Младшая сестра Ким Кардашьян показала платье в котором она вышла в свет. Оно напоминает мелкую рыболовную сетку, создается впечатление будто красотка просто отрезала кусок ткани, накинула ее на себя, завязав на плечах. Модель этим снимком будто заманивает в свои сети. Ткань пикантного наряда настолько тонкая и прозрачная, что сразу заметно - девушка не носит под ним белья.

На ее лице вечерний макияж с акцентом на миндалевидные глаза, а волосы распущены по плечам.

Так и хочется сказать, смотря на чувственный снимок: "Заводная детка, это слишком сладко".

К сожалению пользователи сети не смогут оставить свои комментарии и лайки под снимком, ведь его Кендалл засветила в своем Instagram-Stories.

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