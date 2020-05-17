Відомий британський шеф-кухар Гордон Рамзі розкрив секрет приготування смачного стейка вдома

Кулінар радить використовувати тільки м'ясо відмінної якості, краще всього купувати вже готові стейки з преміальної яловичини.

Для початку потрібно посолити і поперчити м'ясо з двох сторін. Далі вилити на сковороду приблизно столову ложку оливкової олії і розігріти його. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Після чого, потрібно приступити до смаження стейка. М'ясо покласти на сковороду, а поруч - гілочки свіжого розмарину для деревного аромату.

Слід лише злегка обсмажити м'ясо з двох сторін і залишити відпочивати на сковороді, після чого покласти шматок вершкового масла, дрібку свіжих опеньків, роздавлений зубчик часнику і лук-шалот.

Після того, як гриби підрум'янилися, кухар рекомендує налити на сковороду чарку коньяку і фламбировати м'ясо.

Стейк злегка гаситься, а тим часом слід полити його двома столовими ложками бульйону і додати густі вершки.

Коли все закипить, потрібно покрити стейк соусом.

Страва подається зі свіжою петрушкою, присипаній зверху.

Це виходить не стандартний стейк, а повноцінне блюдо на вечерю.

Нагадаємо, Гордон Рамзі - відомий ресторатор, його заклади відзначені 16 зірок Мішлен. Зокрема, ідомий ресторан шеф-кухаря "Restaurant Gordon Ramsay" в Лондоні відзначений трьома зірками Мішлен.

Крім того, Гордон став ведучим британських телешоу The F-Word, Ramsay’s Kitchen Nightmares і Пекельна кухня.

Також, шеф-кухар автор безлічі книг і активно веде сторінки в соцмережах, де публікує різні рецепти.

Нагадаємо, що легендарний кухар назвав головний секрет ідеальної яєчні: все змінить лише одна деталь

Politeka повідомляла, легендарний кухар розкрив секрет, як приготувати ідеальні домашні чіпси: "Пальчики оближеш"

Також Politeka писала, що шеф-кухар поділився фірмовим рецептом курки, пальчики оближеш: «Соковита і ніжна завдяки…»