Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, вразила красою в авто 

Зірка опублікувала гаряче фото в машині, передає Politeka.net. На знімку зірка позувала в чорній міні-сукні. Наряд був настільки коротким, що ледь прикривав найінтимніше. 

Омович вирішила позагравати з фотографом і підняла ногу. Красуня лише засвітила частину пружною сідниці: "Грайлива кішечка". 

Модель показала стрункі ніжки на довгих підборах і платформі. 

Розпущене, хвилясті, довге волосся надавали образу певної романтичності. 

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Олена відкинулася на спинку сидіння, відкривши пухкі губи, при цьому модель дивилася в камеру.

Поряд з красунею лежала сумочка на ланцюжку. 

Оскільки фото було оприлюднено в сторіз, ніхто не зміг його відкрито прокоментувати. 

Однак, дивлячись на знімки, можна відзначити, що вони моментально набирають тисячі лайків і масу коментарів.

Варто відзначити, що зараз на акаунт моделі підписані 1,1 мільйона осіб. 

Нагадаємо, Альона Омович постала в білих спортивних штанях і кросівках. Наверх вона одягла короткий топ, який ледве вмістив її неосяжні форми.

Під топ красуня вирішила не надягати білизну, виставивши напоказ свої силіконові груди.

Раніше повідомлялося, що Олена Омович позувала у відвертому чорному комбінезоні, який підкреслив її пишні груди.

Примітно, що з глибоких вирізів з боків можна помітити голі груди. 

Завершили образ моделі ботфорти на шпильці. 

Нагадаємо також, що Олена Омович стояла зовсім без одягу на тлі величезного панорамного вікна.

За ним можна побачити море і світанок. Красуня вигнула одну ногу, щоб фото вийшло більш спокусливим. 

Нагадаємо, українська Кардашьян прогулялася по столиці, забувши надіти білизна

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