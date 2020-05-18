Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, вразила красою в авто
Зірка опублікувала гаряче фото в машині, передає Politeka.net. На знімку зірка позувала в чорній міні-сукні. Наряд був настільки коротким, що ледь прикривав найінтимніше.
Омович вирішила позагравати з фотографом і підняла ногу. Красуня лише засвітила частину пружною сідниці: "Грайлива кішечка".
Модель показала стрункі ніжки на довгих підборах і платформі.
Розпущене, хвилясті, довге волосся надавали образу певної романтичності.
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Олена відкинулася на спинку сидіння, відкривши пухкі губи, при цьому модель дивилася в камеру.
Поряд з красунею лежала сумочка на ланцюжку.
Оскільки фото було оприлюднено в сторіз, ніхто не зміг його відкрито прокоментувати.
Однак, дивлячись на знімки, можна відзначити, що вони моментально набирають тисячі лайків і масу коментарів.
Варто відзначити, що зараз на акаунт моделі підписані 1,1 мільйона осіб.
Нагадаємо, Альона Омович постала в білих спортивних штанях і кросівках. Наверх вона одягла короткий топ, який ледве вмістив її неосяжні форми.
Під топ красуня вирішила не надягати білизну, виставивши напоказ свої силіконові груди.
Раніше повідомлялося, що Олена Омович позувала у відвертому чорному комбінезоні, який підкреслив її пишні груди.
Примітно, що з глибоких вирізів з боків можна помітити голі груди.
Завершили образ моделі ботфорти на шпильці.
Нагадаємо також, що Олена Омович стояла зовсім без одягу на тлі величезного панорамного вікна.
За ним можна побачити море і світанок. Красуня вигнула одну ногу, щоб фото вийшло більш спокусливим.
Нагадаємо, українська Кардашьян прогулялася по столиці, забувши надіти білизна
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